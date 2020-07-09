В «Партии Роста» оценили возможность многодневного голосования на осенних выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила голосовать на будущих выборах в течение двух-трех дней. По ее словам, ЦИК сейчас обдумывает введение мер, «которые в нынешней ситуации обеспечивают полную безопасность и дают возможность людям проголосовать».

По мнению заместителя председателя «Партии Роста» Сергея Демина, продление сроков голосования может положительно сказаться на явке избирателей. Однако политик переживает, что вместе с этим вырастут риски фальсификаций итогов народоизъявления.

«Мы не видим острой необходимости менять законодательство и увеличивать сроки проведения процедуры голосования, хотя понимаем желание Центризбиркома подстраховаться на случай второй волны коронавируса этой осенью», — отметил Сергей Демин.

Представитель Партии Роста подчеркнул, что дополнительные дни удобны для избирателей, которые могут найти время для голосования в своем графике, но создают проблемы самим партиям.

«Убедить наблюдателей безвозмездно присутствовать на участках в течение нескольких дней будет непросто, а без них есть риски фальсификаций результатов», — поделился своей тревогой Демин с «Политикой сегодня».

Впервые идея растянуть голосование не несколько дней реализовалась в июне 2020 года. Россияне в течение недели высказывали свое мнение о поправках в Конституцию, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Большинство граждан поддержали изменения в Основном законе страны.