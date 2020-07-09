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19:01   9 Июля 2020
Общество

Соболь провела прямой эфир практически без зрителей

Соболь провела прямой эфир практически без зрителей

Юрист признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь провела вторую закрытую трансляцию, доступную только платным подписчикам. Эфир не смог привлечь широкую аудиторию, и сторонница блогера Алексея Навального это тщательно скрывает.

Стримы для "избранных" сторонников признанного иноагентом ФБК Алексея Навального доступны только тем пользователям, которые приобретут подписку на канал — ежемесячная плата за стримы стоит 499 рублей. При этом предлагаемый подписчикам блогеров контент не предлагает каких-либо эксклюзивных материалов. Первая трансляция Соболь, к примеру, по информативности ничем не отличалась от доступных каждому пользователю YouTube-трансляций.

Комментарии Соболь в адрес поправок к Конституции и планов на будущее не заинтересовали подписчиков, сообщает iReactor. Вовлеченность зрителей в процесс оказалась крайне небольшой — за сутки юристу поставили всего 122 оценки под видео. Это немного даже по сравнению с первым платным выступлением. Соболь пытается скрыть реальную вовлеченность аудитории, так как она демонстрирует реальный интерес пользователей Сети к деятельности ФБК.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #навальный #фбк #соболь #стрим

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