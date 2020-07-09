Решение о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть могут обнародовать 10 июля

Решение о перепрофилировании собора Святой Софии в Стамбуле, имеющего статус музея, в мечеть могут официально опубликовать 10 июля. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте турецкий журналист Рагып Сойлу.

Представитель СМИ также отметил, что оппозиционные политические силы не станут препятствовать утверждению и реализации данного решения.

Российские депутаты ранее обратились с заявлением в государственный совет Турции, подчеркнув, что нельзя допустить перепрофилирования музея в мечеть. Также парламентарии отметили, что необходимо сохранить нейтралитет в отношении великого памятника архитектуры. С аналогичным призывом выступил и Патриарх Кирилл.