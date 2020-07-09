Сотрудники принадлежавшей Фургалу фирмы рассказали о его связи с убийством Сандалова

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в причастности к убийству предпринимателя Романа Сандалова, которое произошло в 2004 году.

Показания работников компании ООО "Миф", которой в 2004 году руководил Сергей Фургал, оказались в распоряжении телеканала "360". По показаниям одного из сотрудников, все началось с того, что работники "Мифа" сообщили о хищении металла. К выяснению обстоятельств кражи подключился Фургал.

Вскоре предпринимателю удалось напасть на след похитителей, всплыла фамилия Сандалова. Сотрудник компании "Миф" рассказал, что на место, где хранился украденный металл, по поручению Фургала из Хабаровска в Лермонтовку на двух внедорожниках и машине марки Toyota приехали пять человек для разбирательств с Сандаловым.

В октябре 2004 года Сандалова застрелили. В тот же время при обыске у Фургала были найдены патроны, которые использовались при убийстве предпринимателя. Киллера, убившего Сандалова, задержали. Им оказался Владимир Журавлев, который подтвердил, что приказ об убийстве он получил от Сергея Фургала.

По неизвестной причине Фургала не стали привлекать к ответственности за случившееся. Следствие в отношении него остановили. Это позволило Фургалу в дальнейшем баллотироваться на пост губернатора.