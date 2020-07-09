Сотрудники принадлежавшей Фургалу фирмы рассказали о его связи с убийством Сандалова

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам оказалось неинтересно участвовать в "бунте" Пивоварова против поправок

Россиянам оказалось неинтересно участвовать в "бунте" Пивоварова против поправок

 В «Партии Роста» оценили возможность многодневного голосования на осенних выборах

В «Партии Роста» оценили возможность многодневного голосования на осенних выборах
Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

 Путин поручил кабмину обеспечить принятие закона о налоговом маневре до 24 июля

Путин поручил кабмину обеспечить принятие закона о налоговом маневре до 24 июля
Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

 Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы
Россиянам оказалось неинтересно участвовать в "бунте" Пивоварова против поправок

Россиянам оказалось неинтересно участвовать в "бунте" Пивоварова против поправок

 В «Партии Роста» оценили возможность многодневного голосования на осенних выборах

В «Партии Роста» оценили возможность многодневного голосования на осенних выборах
Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

 Путин поручил кабмину обеспечить принятие закона о налоговом маневре до 24 июля

Путин поручил кабмину обеспечить принятие закона о налоговом маневре до 24 июля
Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

 Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы
18:54   9 Июля 2020
Происшествия

Сотрудники принадлежавшей Фургалу фирмы рассказали о его связи с убийством Сандалова

Сотрудники принадлежавшей Фургалу фирмы рассказали о его связи с убийством Сандалова

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в причастности к убийству предпринимателя Романа Сандалова, которое произошло в 2004 году.

Показания работников компании ООО "Миф", которой в 2004 году руководил Сергей Фургал, оказались в распоряжении телеканала "360". По показаниям одного из сотрудников, все началось с того, что работники "Мифа" сообщили о хищении металла. К выяснению обстоятельств кражи подключился Фургал.

Вскоре предпринимателю удалось напасть на след похитителей, всплыла фамилия Сандалова. Сотрудник компании "Миф" рассказал, что на место, где хранился украденный металл, по поручению Фургала из Хабаровска в Лермонтовку на двух внедорожниках и машине марки Toyota приехали пять человек для разбирательств с Сандаловым.

В октябре 2004 года Сандалова застрелили. В тот же время при обыске у Фургала были найдены патроны, которые использовались при убийстве предпринимателя. Киллера, убившего Сандалова, задержали. Им оказался Владимир Журавлев, который подтвердил, что приказ об убийстве он получил от Сергея Фургала.

По неизвестной причине Фургала не стали привлекать к ответственности за случившееся. Следствие в отношении него остановили. Это позволило Фургалу в дальнейшем баллотироваться на пост губернатора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#заказное убийство #фургал #Сандалов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...