Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет превратить Собор Святой Софии в мечеть, чтобы улучшить свой политический имидж. Такое мнение «Политике сегодня» высказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«У него резко падает рейтинг. Несмотря на то, что он сумел внести поправки в Конституцию и добиться трансформации Турции из парламентской республики в президентскую. Но его влияние начинает слабеть и у него нет никаких внешнеполитических успехов», — рассказал эксперт.

В последние несколько лет Эрдоган уже не раз поднимал вопрос о статусе собора, но дело еще ни разу не доходило до государственного совета. Тарасов полагает, что превращать объект в мечеть практически нецелесообразно, а символизм обусловлен личными амбициями президента и политикой в отношении Греции.

«Это очень многозначительный ход. В первую очередь, это явно обозначение тренда Турции в сторону Ислама. Второй момент — желание символического самоутверждения. У них рядом с собором Святой Софии и так есть несколько мечетей, но они не заполняются жителями. И открытие еще одной мечети носит символический характер. Еще одна причина — Турция таким образом хочет спровоцировать Грецию и заставить ЕС идти на уступки в процессе заявленной интеграции», — объяснил специалист.

По словам Станислава Тарасова, если Эрдогану все-таки удастся осуществить задуманное, то авторитет Турции в исламском мире вырастет. Но у медали есть и обратная сторона: за решением турецкого президента «может последовать резкая конфронтация с христианским миром».

«Если Турция сделает такой шаг, она зафиксирует еще раз, что является пришлой, хотя турки считают себя истинными европейцами. А если вы находитесь на своей территории, о каком захвате идет речь? Также это символизирует отказ Турции от исламских традиций и обозначения дрейфа в сторону Европы», — говорит эксперт.

Реакции Греции на ситуацию вокруг бывшего главного храма бывшей столицы православного мира долго ждать не пришлось. В Афинах предложили сделать в доме Ататюрка (почитаемый на родине первый президент Турецкой Республики — прим.ред.) в Салониках музей геноцида понтийских греков. Пока сложно сказать, к чему именно может привести такой ответ Греции. Но, по словам Станислава Тарасова, отношения этих двух стран всегда носили неопределенный характер.