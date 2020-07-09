РКН дадут право блокировки сайтов с призывами к массовым беспорядкам

Сайты с призывами к массовым беспорядкам будут блокироваться Роскомнадзором. Ведомству также дадут право разблокировки соответствующих ресурсов, если недопустимый контент будет оттуда удален. Норма содержится в новом законопроекте.

Роскомнадзор получит право блокировать сайты, содержащие призывы к массовым беспорядкам. Об этом говорится в новом законопроекте. Если Госдума примет документ, РКН также сможет осуществлять обратную деятельность, то есть разблокировать ресурсы, с которых уберут подобного рода данные. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее РКН совместно с Генпрокуратурой снял ограничения с мессенджера Telegram, заблокированного с весны 2018 года. Ведомство оценило готовность владельца ресурса Павла Дурова противодействовать экстремизму и терроризму.