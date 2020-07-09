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18:32   9 Июля 2020
Экономика

Механизм взыскания средств ПФР приняли на заседании Госдумы

Механизм взыскания средств ПФР приняли на заседании Госдумы

Региональные органы Пенсионного фонда России получат возможность взыскивать со страхователей средства через суд. Законопроект о поддержке организации у установлении нового механизма работы был одобрен депутата Государственной думы.

Инициатива устанавливает механизм взыскания средств ПФР со страхователей финансовых санкций. Теперь фонд имеет возможность добиваться получения средств путем судебного разбирательства. Подать дело в суд можно в том случае, если вторая сторона не исполнила требование об уплате санкции в течение трех лет и накопила долг более 3 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Данный порядок взыскания будет универсален и позволит взыскивать санкции любых размеров. В приложенной к законопроекту пояснительной записке объясняется необходимость введения нового механизма — в последние годы отделения ПФР чаще направлять в арбитражные суды заявления о взыскании средств.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #госдума #пфр #взыскание средств

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