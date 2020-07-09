Фургал и семеро ребят. Российские губернаторы, которые не смогли

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — не первый случай ареста главы региона в истории современной России. «Политика сегодня» вспоминает служителей, правителей и их заместителей, поссорившихся с законом.

Я б навеки забыл кабаки (С.Есенин)

Едва ли губернатор Кировской области Никита Белых подозревал, что июньский вечер в ресторане закончится для него задержанием. Тем не менее, политика поймали с поличным во время получения взятки за трапезой в столице в 2016 году.

Счет нарушителю закона после похода в ресторан предъявили внушительный — более 48 миллионов рублей и восемь лет колонии строгого режима. Белых подсчитал, что штраф, который ему присудили, с учетом тюремных доходов он должен будет выплачивать ровно тысячу лет.

После освобождения бывший глава Кировской области и лидер «Союза правых сил» не сможет занимать государственные должности еще три года. А значит, новыми взятками покрыть долг удастся не сразу.

Не по чину берешь (Н.Гоголь)

Коллега Белых, экс-глава Удмуртии Александр Соловьев — не московский озорной гуляка, но тоже романтик. В его истории главную роль сыграли мосты. За них-то политик и был задержан в апреле 2017 года.

От представителей компании, занимавшейся строительством мостовых переходов через реки Кама и Буй, Соловьев получил взятку в размере 139 миллионов рублей. В ходе расследования он частично признал свою вину и после четырех месяцев в СИЗО по ходатайству следствия был переведен под домашний арест по состоянию здоровья.

Домом бывшего губернатора Удмуртии стала московская квартира дочери на Ленинском проспекте. В июне текущего года появилась информация, что срок Соловьеву продлили до 20 сентября.

Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как dandy лондонский одет (А.Пушкин)

Странное совпадение — здоровье всех осужденных губернаторов оставляет желать лучшего. Бывший глава Челябинской области и экс-мэр самого Челябинска Михаил Юревич, продавший должность министра здравоохранения региона за 26 миллионов рублей, по иронии судьбы им и поплатился за нарушение закона.

В апреле 2017 года он должен был явиться на допрос по своему делу, но из-за чрезмерной опеки британских врачей не смог покинуть Лондон, в котором и находится на лечении. А слушал бы Михаил Валерьевич Елену Малышеву, знал бы, что «здорово жить, когда в кармане пусто». Вместо этого Юревич был арестован заочно и объявлен в международный розыск. По информации СМИ, продолжает скрываться в Великобритании.

Речист, да на руку нечист

Губернатор-рифмоплет Леонид Маркелов еще в 2013 демонстрировал журналистам проблемы с ритмом в своих стихах, а уже в 2017 проблемы пришли к самому творцу. Сразу после отставки.

Говорят, поэт должен быть голодным, чтобы писать хорошие тексты. Маркелов был слишком сытым. Незаконно взяв 235 миллионов рублей от учредителя фабрики «Акашевская», бывший глава Марий Эл обеспечил себе весьма прозаичный путь в СИЗО.

Арест чиновника продлен до 2 октября 2020 года. Возможно, испытания на пути государственного деятеля приведут его, как истинного поэта, к Богу, тем более в 2016 году Маркелов уже получил из рук патриарха Кирилла орден князя Даниила Московского за «вклад в возрождение духовной жизни в России».

Сколько взял, столько и отдал — госзаймы для нуждающихся семей

Казалось бы, через год после прекращения полномочий никто старого не помянет. Но как бы ни так. Все тайное рано или поздно становится явным.

Экс-губернатор Брянской области Николай Денин, руководивший регионом целое десятилетие, в 2015 году был приговорен судом к четырем годам лишения свободы. Из бюджета области примерный отец и муж Николай Васильевич принес в дом 21,8 миллиона рублей. Семья потратила деньги на нужды своей птицефабрики «Снежка».

Видимо, со ставкой на бизнес Денины не прогадали, ведь в 2018 году бывший губернатор был досрочно освобожден в связи с выплатой 22 миллионов рублей.

Мы не шайка и не банда, не ватага удальцов, мы веселая команда пионеров-молодцов (А.Гайдар)

Вячеслав Гайзер управлял республикой Коми пять лет, начиная с 2010 года. В 2015 году его арестовали вместе с замами, обвинив в создании ОПГ ради незаконного овладения государственным имуществом.

И если дружные тимуровцы у Гайдара занимались добрыми делами, то сплоченная команда Гайзера похищала 100% акций птицефабрики и безответственно тратила средства из Фонда поддержки инвестиционных проектов, пока правоохранительная система не видит.

Но «мать» увидела и приговорила нерадивого губернатора к 11 годам колонии, бонусом оштрафовав на 160 миллионов рублей. Замы и другие причастные тоже получили свое: от пяти до девяти лет лишения свободы и весомые штрафы. А вот дело об ОПГ развалилось, разве можно наказывать джентльменов за крепкую мужскую дружбу, пусть даже и в ущерб родине?

Наш пострел везде поспел

А вот экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в одиночку провернул аж пять преступных авантюр не только в своем регионе и других дальневосточных городах, но и в Краснодарском крае.

Он даже успел стать героем дела о закладках наркотиков и нахулиганить в должности сотрудника транспортной полиции. На самом деле, снимок Хорошавина, где тот закрывает лицо руками, непредвиденно разлетелся по базам СМИ, где его начали использовать по поводу и без, подписывая кадр просто — «преступник».

Правда, невиновным политика все же назвать трудно. За его спиной — многомиллионные долларовые и рублевые взятки, за которые он был задержан в марте 2015 года. В декабре 2016 года судебные приставы начали изымать имущество высокопоставленного нарушителя общей стоимостью 1,1 миллиарда рублей. При обыске у главы Сахалинской области, среди прочего, нашли ручку за 36 миллионов рублей.

Быть можно дельным человеком и думать о красе чернил, сказал бы Пушкин. Но где Пушкин, и где Сахалин. Тем более, ближайшие десять лет Хорошавин вряд ли услышит поэтические наставления, ведь политика приговорили к 13 годам колонии строго режима с выплатой штрафа в размере 500 миллионов рублей.

Свежее дело хабаровского губернатора Фургала на фоне предшественников выглядит куда страшнее. Ему вменяют убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. Вину отказывается признавать не только сам подозреваемый, но и лидер партии, членом которой он является, — Владимир Жириновский. Кроме Фургала задержали депутатов краевой думы от ЛДПР, подозреваемых в мошенничестве.