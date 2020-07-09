Историк Петров: Буш ускорил процесс распада американской империи

Дискуссия о возможном распаде Соединенных Штатов Америки далеко не новая, она продолжается с самого их образования, но скорее всего распадутся все же на США, а империя.

Такое мнение высказал российский историк, исследователь российско-американских отношений, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров, рассуждая на тему «Когда и на какие фрагменты распадутся США?» в ходе конференции, которая прошла в Медиагруппе «Патриот».

«Распадутся, скорее всего, не Штаты, а империя. Буш ускорил этот процесс и, с точки зрения норвежца Галпинга, Штаты могут начать распад уже в 2020 году, хотя раньше думали, что это произойдет не раньше 2025 года», — отметил историк.

Также он добавил, что цивилизационные расколы сейчас происходят не только в США, но и во всем мире. Штаты, которые пытаются навязать собственные ценности всем вокруг, сами внутри себя не принимают многие новые ценности.

«Некоторые новые ценности не принимаются и демократами, и республиканцами. С точки зрения Американской империи, многие ценности не принимаются, при этом Штаты пытаются навязать свои ценности другим, это может привести к конфликтам», — отметил Александр Петров.

Так называемая американская империя, по его словам, включает в себя всех экономических партнеров США и все страны-члены НАТО.