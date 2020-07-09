Особняк Фургала с лужайкой и парковкой засняли с воздуха

Двухэтажный внушительный особняк губернатора Хабаровского края Сергея Фургала попал на видео. Его засняли с квадрокоптера. Именно у выхода из этого коттеджа главу региона и задержали силовики сегодня утром. Напомним, что Фургала подозревают в организации убийств.

Кадры видео с коттеджем главы Хабаровского края Сергея Фургала облетели Сеть. Панораму засняли журналисты Life Shot. Здание имеет два этажа, рядом большая лужайка и отдельная парковка, которая способна вместить немалый автопарк. Возле основного дома имеются еще две пристройки.

Губернатора Сергея Фургала задержали и отправили в Москву по подозрению в организации убийств нескольких бизнесменов в Хабаровском крае, Приморье и Амурской области в 2004 — 2005 годах. Своей вины глава региона не признает. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.