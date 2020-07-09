Турецкое правительство планирует превратить Ливию в плацдарм для претворения в жизнь своих замыслов в Северной Африке, оставшись надолго в стране, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

Анкара намеревается установить контроль над воздушным пространством в районе Восточного Средиземноморья, передает ФАН слова аль-Мисмари. Он подчеркнул, что для этого турецкое руководство может использовать С-400, однако усомнился, что Турция решится на переброску в регион современного оружия.

Власти Турции собираются остаться навечно на ливийской территории, напомнил представитель ЛНА о словах главы турецкого Минобороны. Аль-Мисмари призвал ливийцев не оставаться в стороне перед лицом интервенции Турции, которую назвал колонизатором. Он также добавил, что ожидает от арабских стран четкую позицию по отношению к турецкому вмешательству и переброске Анкарой боевиков из Сирии в помощь террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.