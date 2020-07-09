Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума не заметит потери ЛДПР

Госдума не заметит потери ЛДПР

 Латынина манипулирует фактами, пытаясь оправдать Сафронова по делу о госизмене

Латынина манипулирует фактами, пытаясь оправдать Сафронова по делу о госизмене
Механизм взыскания средств ПФР приняли на заседании Госдумы

Механизм взыскания средств ПФР приняли на заседании Госдумы

 Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Прагой

Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Прагой
Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

 Историк Петров: Буш ускорил процесс распада американской империи

Историк Петров: Буш ускорил процесс распада американской империи
Госдума не заметит потери ЛДПР

Госдума не заметит потери ЛДПР

 Латынина манипулирует фактами, пытаясь оправдать Сафронова по делу о госизмене

Латынина манипулирует фактами, пытаясь оправдать Сафронова по делу о госизмене
Механизм взыскания средств ПФР приняли на заседании Госдумы

Механизм взыскания средств ПФР приняли на заседании Госдумы

 Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Прагой

Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Прагой
Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

 Историк Петров: Буш ускорил процесс распада американской империи

Историк Петров: Буш ускорил процесс распада американской империи
17:00   9 Июля 2020
Армия

Турция пытается взять контроль над воздушным пространством Восточного Средиземноморья

Турция пытается взять контроль над воздушным пространством Восточного Средиземноморья

Турецкое правительство планирует превратить Ливию в плацдарм для претворения в жизнь своих замыслов в Северной Африке, оставшись надолго в стране, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

Анкара намеревается установить контроль над воздушным пространством в районе Восточного Средиземноморья, передает ФАН слова аль-Мисмари. Он подчеркнул, что для этого турецкое руководство может использовать С-400, однако усомнился, что Турция решится на переброску в регион современного оружия.

Власти Турции собираются остаться навечно на ливийской территории, напомнил представитель ЛНА о словах главы турецкого Минобороны. Аль-Мисмари призвал ливийцев не оставаться в стороне перед лицом интервенции Турции, которую назвал колонизатором. Он также добавил, что ожидает от арабских стран четкую позицию по отношению к турецкому вмешательству и переброске Анкарой боевиков из Сирии в помощь террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия #лна #пнс #аль-мисмари

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...