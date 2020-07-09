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16:58   9 Июля 2020
Политика

Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Прагой

Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Прагой

Москва подтверждает готовность к диалогу на уровне курирующих заместителей министров иностранных дел России и Чехии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что российская сторона выступила за проведение совместных консультаций с целью урегулировать возникшие вопросы в двусторонних отношениях с Чехией. В Москве публично призвали активизировать диалог со стороны Праги, пишет РИА Новости.

Москва подтверждает готовность к переговорам на уровне курирующих заместителей глав МИД обеих стран, подчеркнула Захарова. Однако санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире не позволяет организовать такую встречу в ближайшее время, добавила она.

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Автор: Яна Либерман
#захарова #мид #чехия

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