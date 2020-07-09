Аксенов отреагировал на запись "разговора между Порошенко и Байденом"

Опубликованный разговор о диверсии в Крыму, который якобы произошел между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом, подтверждает факт, что экстремизм стал частью государственной политики Украины.

Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Ранее украинские средства массовой информации рассекретили диалог якобы между Порошенко и Байденом, который они провели в 2016 году. На записи слышен голос, похожий на Байдена, который просит принять меры, чтобы в Крыму больше не повторялись диверсионные операции. Ему отвечает человек с голосом, напоминающим Порошенко, что все необходимые меры уже приняты. Аудиозапись обнародовал украинский депутат Андрей Деркач.