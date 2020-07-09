Латынина манипулирует фактами, пытаясь оправдать Сафронова по делу о госизмене

Обозреватель "Эха Москвы" Юлия Латынина попыталась оправдать подозреваемого в государственной измене Ивана Сафронова. Журналистка потребовала раскрыть материалы дела.

Дело Сафронова вызвало широкий общественный резонанс. "Оппозиционеры" и либеральные СМИ начали выступать в его защиту и заявлять о том, что власти якобы пытаются ему "отомстить" за журналистскую деятельность в прошлом. Также они организовали ряд акций в его поддержку, передает Федеральное агентство новостей.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Сафронов подозревается в нарушении закона по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Он мог поддерживать контакты со спецслужбами Чехии и передавать данные США. Очевидно, что материалы, фигурирующие в деле, содержат государственную тайну и не могут быть представлены на обозрение общественности. Латынина, в свою очередь, потребовала именно этого в своем материале для "Новой газеты".

Также журналистка попыталась провести аналогию ареста и уголовного производства против Сафронова с делом Ивана Голунова, которого ранее подозревали в хранении наркотиков. Также она вспомнила про Светлану Прокопьеву, оправдывающую терроризм. Латынина потребовала от правоохранителей опубликовать и доказательную часть обвинения: видеозаписи встреч Сафронова с кураторами, записи разговоров, перехваченные сообщения и номера счетов, через которые шло финансирование.

Попытка Латыниной оправдать подозреваемого несостоятельна. Она сделала это до появления официального комментария ФСБ и подробностей уголовного дела. Сравнивая дело Сафронова с ситуациями Голунова и Прокопьевой она попыталась убедить аудиторию в том, что задержание связано с его журналистской работой. При этом адвокат Сафронова, ссылаясь на следователей заявлял, что его прошлая деятельность никак не связана с уголовным производством. Это указывает на то, что "оппозиция" не принимает в расчет реальную доказательную базу. Вместо этого все сообщения и акции она основывает на личном отношении к подозреваемому и попытке выставить его очередным "Голуновым" или "Прокопьевой".