Бутина: если США развалятся, плохо будет всем 

Американцы настолько слепо доверяли своему государству, что утратили управление им. Если Соединенные Штаты Америки развалятся – начнутся протесты, перестрелки, всем будет плохо.

Такое мнение в четверг, 9 июля, высказала член Общественной палаты РФ Мария Бутина, рассуждая в ходе организованного Медиагруппой «Патриот» онлайн-эфира на тему «Когда и на какие фрагменты распадутся США?».

По словам Бутиной, то что произошло в 1991 году с Советским Союзом, его распад – это было страшное преступление. Жители СССР не хотели этого.

«Мне жаль американцев, они настолько слепо доверяют своему государству, что потеряли над ним управление, – добавила общественный деятель. — Если США развалятся, всем будет плохо, ведь там будут перестрелки, протесты и тому подобное».

При этом Мария Бутина рассказала, что в некоторых штатах США из-за действий демократов отменили необходимость предъявлять паспорт при участии в выборах, теперь, чтобы проголосовать, там достаточно предъявить квитанцию на квартиру. Однако против этой практики, по ее словам, активно выступают республиканцы, мотивируя свою позицию тем, что в рядах американских демократов много нелегалов. То есть страна уже раскололась на демократов и республиканцев.

«В некоторых штатах нельзя голосовать и покупать оружие, если был судим. Но губернатор штата может объявить амнистию. (Штат) Вирджиния разрешила накануне выборов им голосовать, чтобы повлиять на результаты выборов», — добавила активистка.

Особую опасность в преддверии выборов, отмечает Бутина, несет большое количество оружия в руках населения, так как оружие можно использовать и для предотвращения беспорядков, и для провокаций. Такое количество оружия в руках населения может привести к массовым перестрелкам. Но самое опасное, добавила она, это, если на сторону протестующих переходят военные и полицейские, покинувшие свои посты из-за того, что их не поддерживают власти.