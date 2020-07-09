Руководство Telegram впервые примет участие в панельной дискуссии с властями РФ

Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина и представителей IT-индустрии состоится в Иннополисе (Татарстан). Мероприятие посетит вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский.

Стороны обсудят поддержку отрасли информационных технологий в России, в том числе послабление налогов. Ранее представители Telegram не участвовали в мероприятиях совместно с властями РФ. Мессенджер был заблокирован с апреля 2018 года по июнь 2020 года. Его разблокировали согласно требованиям Роскомнадзора по согласованию с Генпрокуратурой. Решение было принято, потому как Telegram активно борется с экстремизмом.