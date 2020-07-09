Эксперт по соцсетям Владимир Зыков уверен: суверенный Рунет защитит от киберпреступности

Выстраиваемая система суверенного Рунета в перспективе может частично помочь сдержать рост числа киберпреступлений. Такую точку зрения выразил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Количество краж с карт граждан при помощи фейковых интернет-магазинов за период эпидемии коронавируса увеличилось в шесть раз. Исследователи компании Group-IB сообщили, что в прошлом месяце число таких махинаций составило от 400 до 600 случаев. В апреле на одну кредитную организацию приходилось не более нескольких десятков инцидентов. В среднем, сумма каждого перевода составляла не менее 7 тысяч рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал бороться с "пандемией киберпреступности". По его словам, для ее предотвращения необходимо объединить усилия всего международного сообщества. Зыков прокомментировал ситуацию по борьбе с киберпреступностью в стране, пишет "Экономика сегодня".

"Выстраиваемая в России структура суверенного интернета станет одним из элементов системы по борьбе с киберпреступностью", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что главной задачей этого закона является его первоначально заявленная цель. Он утверждает, что Рунет строился по совершенно иным принципам, чем, например, в Китае. Однако закон подразумевает, что все точки передачи данных за границу и маршрутизация трафика перейдут под контроль Роскомнадзора.

Телеканал "360" сообщал, что мошенники придумали новый способ обманывать людей при покупке смартфонов.