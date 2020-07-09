Бутина: демократы в США разжигают протесты, потому что хотят выиграть выборы

Разрешение ситуации в США, где второй месяц не утихают протесты и беспорядки, скорее всего можно будет увидеть только после намеченных на ноябрь президентских выборов. Раз эти протесты продолжаются так долго, значит это кому-то нужно.

Такое мнение в ходе проведенного Медиагруппой «Патриот» онлайн-эфира на тему «Когда и на какие фрагменты распадутся США?» высказала член Общественной палаты РФ Мария Бутина. По ее мнению, все происходящее сейчас в США направлено против действующего президента Дональда Трампа.

«Раз протесты в США продолжаются так долго, это кому-то нужно. Демократы хотят, чтобы протесты продолжались. Мэр старается выпустить из сизо протестующих, чтобы они дальше бунтовали», — считает эксперт.

При этом Мария Бутина напомнила, что президент США ранее сообщил о желании вывести из Афганистана американские войска, при этом в прессе постоянно публикуют материалы о российском вмешательстве. Таким образом по Трампу наносится удар – это попытка продемонстрировать избирателям, что президент не выполняет своих обещаний.

«Демократы хотят выиграть выборы, поэтому разжигают протесты. Однако контролировать происходящее у них уже не получается», — заявила Бутина.

Поэтому, по ее словам, скорее всего, мы не увидим разрешения ситуации до выборов. И, даже если в ноябре Трамп победит, демократы пойдут до конца, потому что он является несистемным политиком и случайно попал в Белый дом. Также Мария Будина отметил, что любое преступление оставляет финансовый след, и в данной ситуации нужно смотреть не на политиков, а на тех. кому выгодно происходящее, и кто за это платит.

Напомним, массовые протесты, сопровождающиеся погромами и грабежами не утихают в американских городах после того, как в конце мая в Миннеаполисе во время жесткого задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Несмотря на то, что по результатам экспертизы было установлено, что причиной смерти Флойда стало удушье, вызванное наркотиками, а не действия полицейских, в стране набирает силу движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»), которое выступает против расизма и за сокращение финансирования полиции. При этом за время протестов погибли десятки людей, и в большинстве случаев афроамериканцы гибнут от рук афроамериканцев, только за первые выходные июля в Штатах в ходе беспорядков были убиты 32 человека, в том числе семеро детей.