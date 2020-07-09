Адвокат Пивоварова сообщил об обысках в офисе "Открытой России"

Обыски проходят в офисе организации "Открытая Россия", чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщил адвокат задержанного директора Андрея Пивоварова.

Исполнительный директор Андрей Пивоваров, координаторы Мария Кузнецова и Ольга Горелик присутствуют при обыске в московском офисе "Открытой России". Рано утром силовики пришли с обыском к муниципальному депутату Юлии Галяминой, а также координатору "Открытой России" Татьяне Усмановой. Генпрокуратура РФ в 2017 году признала нежелательной деятельность трех иностранных организаций, связанных с "Открытой Россией", сообщает РИА Новости.