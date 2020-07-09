Возраст получения повышенных пенсионных выплат может быть снижен до 75 лет

Снижение возрастного порога, когда гражданин начинает получать повышенную пенсию, с 80 до 75 лет указано в законопроекте, который внесен на рассмотрение в Госдуму.

По достижении 80-летнего возраста россиянину могут начать выплачивать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Так, в 2020 году фиксированная выплата составляет 5686 рублей, а для 80-летних пенсионеров — 11 372 рубля, рассказала гендиректор ФК «Юрист» Асия Мухамедшина для издания Life.

Она сообщила, что назначение повышенной пенсии может происходить не всегда. Так, если россиянин не заработал необходимый стаж и получает социальную пенсию, то он не может претендовать на двойную выплату пенсии. То же самое касается инвалидов I группы, так как они получают повышенную пенсию по инвалидности.