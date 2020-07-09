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16:12   9 Июля 2020
Экономика

Возраст получения повышенных пенсионных выплат может быть снижен до 75 лет

Возраст получения повышенных пенсионных выплат может быть снижен до 75 лет

Снижение возрастного порога, когда гражданин начинает получать повышенную пенсию, с 80 до 75 лет указано в законопроекте, который внесен на рассмотрение в Госдуму.

По достижении 80-летнего возраста россиянину могут начать выплачивать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Так, в 2020 году фиксированная выплата составляет 5686 рублей, а для 80-летних пенсионеров — 11 372 рубля, рассказала гендиректор ФК «Юрист» Асия Мухамедшина для издания Life.

Она сообщила, что назначение повышенной пенсии может происходить не всегда. Так, если россиянин не заработал необходимый стаж и получает социальную пенсию, то он не может претендовать на двойную выплату пенсии. То же самое касается инвалидов I группы, так как они получают повышенную пенсию по инвалидности.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пенсия #выплаты #пфр

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