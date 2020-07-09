Следствие назначило Верзилову психиатрическую экспертизу

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов в рамках уголовного дела пройдет психиатрическое освидетельствование в связи с тем, что не уведомил миграционную службу о канадском паспорте. Об этом стало известно в четверг, 9 июля.

По словам Леонида Соколова, адвоката Верзилова, Петру назначена психиатрическая экспертиза, потому что в 2018 году медиаменеджер находился в коме. На данный момент задержанному не дают копию постановления о назначении экспертизы.

Напомним, Верзилов не признает вину в рамках уголовного дела о наличии канадского паспорта. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Реальный срок издателю "Медиазоны" не грозит, только штраф или исправительные работы.