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16:10   9 Июля 2020
Общество

Следствие назначило Верзилову психиатрическую экспертизу

Следствие назначило Верзилову психиатрическую экспертизу

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов в рамках уголовного дела пройдет психиатрическое освидетельствование в связи с тем, что не уведомил миграционную службу о канадском паспорте. Об этом стало известно в четверг, 9 июля.

По словам Леонида Соколова, адвоката Верзилова, Петру назначена психиатрическая экспертиза, потому что в 2018 году медиаменеджер находился в коме. На данный момент задержанному не дают копию постановления о назначении экспертизы.

Напомним, Верзилов не признает вину в рамках уголовного дела о наличии канадского паспорта. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Реальный срок издателю "Медиазоны" не грозит, только штраф или исправительные работы.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #паспорт #верзилов

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