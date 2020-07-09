Обнародована информация о собственности губернатора Фургала

По информации СМИ, у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в собственности имеется три земельных участка, два жилых дома, две квартиры, два автомобиля и две моторные лодки. Это отмечено в последней декларации чиновника о доходах.

Глава Хабаровского края не публиковал сведения о доходах за прошлый год в связи с переносом сроков представления этой информации до 1 августа, на это повлияли ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса в России, пишут РИА Новости.

Последние сведения о доходах Фургала датируются маем 2019 года. Так, доход губернатора Хабаровского края за 2018 год составил 5,46 млн рублей, что на 810 тыс. больше, чем в 2017 году.

В собственности у него находятся три земельных участка площадью 1 тыс., 2 тыс. и 2,5 тыс. квадратных метров, два жилых дома площадью 627,2 и 328,1 квадратных метра, две квартиры 29,9 и 76,9 квадратных метра, хозяйственное строение 20 квадратных метров, два автомобиля - Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser, а также две моторные лодки.

Сергей Фургал заступил на пост губернатора Хабаровского края в конце сентября 2018 года по итогам выборов главы региона, до этого он был депутатом Государственной думы РФ.