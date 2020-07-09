Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

Всемирная организация здравоохранения провозгласила пандемию коронавируса и с 11 марта чуть ли не ежечасно пичкает мир все новыми и новыми ужасами с обещаниями еще больших. При этом в упор не желая замечать не менее реальную пандемию, со скоростью лесного пожара пожирающую все новые и новые страны уже второй месяц.

Определимся с терминологией.

Пандемия (в переводе с греческого «весь народ») по критериям ВОЗ — распространение заболевания в мировых масштабах.

Истерическому расстройству личности присущи: поверхностность суждений, внушаемость и самовнушаемость, склонность к фантазированию, неустойчивость настроения, стремление привлечь к себе внимание, театральность поведения.

Как видим, данные определения полностью определяют то, что началось в США после смерти чернокожего рецидивиста Флойда и сегодня распространилось на десятки стран Европы и Азии. Все большее количество людей, многие из которых не принадлежат к негроидной расе, громят магазины и автомобили, мародерствуют, дерутся с полицией, валят памятники и при этом не в состоянии объяснить свои действия ничем, кроме невнятного лозунга «жизнь черных имеет значение». Дошло до того, что в США слово «черный» начали писать с большой буквы «Ч».

А жизнь Белых? Желтых? В зеленую крапинку?

При этом у участников массовых беспорядков наблюдаются все признаки истерического расстройства личности. И театральность с желанием привлечь внимание присутствует, и внушаемость, и фантазии.

Да, можно еще как-то поверить в то, что уничтоженная в Англии могила собачки по кличке «Ниггер» кого-то оскорбляла. Журналистов британского издания Daily Mail так точно — замазали же они даже на фото кличку умершего 120 лет назад пса.

Но вот чем не угодила знаменитая Русалочка вандалам — совершенно непонятно.

Тем не менее, ее обозвали «расистской рыбой»?!

Ладно Русалочка, ее хотя бы ваяли с белой женщины. Но в США пытались сжечь лося! Памятник установили ровно 120 лет назад в память о тех животных, которые населяли леса там, где потом появился город Портленд.

В итоге металлический лось не сгорел, но власти 2 июля его демонтировали, учитывая «позицию граждан».

Согласитесь, что здесь с психикой, внушением и самовнушением большие проблемы. Равно как и с адекватным восприятием действительности.

А между тем, распространяющаяся по всему миру пандемия истерии начинает принимать институциональные формы. В Сиэтле, что в американском штате Вашингтон, мэрия проводит за городские средства тренинги для белых сотрудников мэрии. С целью «предотвращения внутреннего расизма» и «чувства белого превосходства». Там обучают, что «комфорт», равно как и «объективность» — свидетельства расового угнетения! Даже таблицу прилагают:

И оказывается, что каждый белый расист по определению. Если молчит, значит мыслит угнетать, ведь «молчание — это насилие». А если говорит — это признак патернализма, чувства превосходства.

Оказывается, белые чиновники мэрии Сиэтла должны отказаться от таких признаков расизма, как «комфорт, гарантированная физическая безопасность, повсеместный контроль, социальный статус, …». Но и этого мало. На тренингах сообщают, что сотрудники должны сами захотеть «быть отвергнутыми другими белыми людьми», потому что подобное иногда происходит с Черными».

Даже сегодня, когда мы уже привыкли к диким извращениям западного образа жизни, сексуальных предпочтений и политических извращений, новации мэрии Сиэтла скорее тянут на полноценный диагноз или дурной анекдот, но никак не на действия психически здоровых людей. Что возвращает нас к пандемии истерии, распространяющейся по планете и, слава богу, не затрагивающей Россию. И вовсе не потому, что у нас мало Черных, нет. Просто в русской традиции воспринимать истериков адекватно.

Только у нас женщин-истеричек называли кликушами, а мужчин (что менее известно) — миряками. А так как кликуши часто кого-то обвиняли и/или поносили бранными словами, то их наказывали. Как писал Петр I, обосновывая необходимость кары: это «притворное беснование, имеющее целью оговорить невинных людей».

Великий император как в воду смотрел! Именно это мы и наблюдаем под видом борьбы Черных (и уже не только их) с расизмом. Именно что театрализованное представление для того, чтобы опорочить и не дать переизбраться живому Дональду Трампу, и изгадить биографии давно умерших и абсолютно ни в чем не виновных, как упомянутый выше Ниггер, лось и Русалка. Или не упомянутый Христофор Колумб.

В процессе распространения этой истероидной формы психоза происходит смещение всех базовых человеческих ценностей — белое превращают в черное, добро — во зло, правду — в ложь. И если эту пандемию не остановить, то зараженные государства просто вымрут в результате того, что населяющие их люди перережут друг другу глотки в междоусобице из-за того, что прямо на наших глазах исчезают те общие нормы, правила общежития и ценности, без которых ни одно общество существовать не может.

Уже сегодня на Западе увольняют сотрудников, посмевших заявить, что «все жизни имеют значение». Следующий шаг очевиден и он произойдет в тот момент, когда зараженными истерией окажется большинство.

Не зря у нас говорят: «Когда бог хочет наказать человека — он лишает его разума».

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