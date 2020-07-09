Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Латынина манипулирует фактами, пытаясь оправдать Сафронова по делу о госизмене

Латынина манипулирует фактами, пытаясь оправдать Сафронова по делу о госизмене

 Проамериканские НКО монетизировали критику российских выборов

Проамериканские НКО монетизировали критику российских выборов
Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Прагой

Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Прагой

 Аксенов отреагировал на запись "разговора между Порошенко и Байденом"

Аксенов отреагировал на запись "разговора между Порошенко и Байденом"
Бутина: демократы в США разжигают протесты, потому что хотят выиграть выборы

Бутина: демократы в США разжигают протесты, потому что хотят выиграть выборы

 Южная Корея опровергла заявление о смерти Пак Вон Суна

Южная Корея опровергла заявление о смерти Пак Вон Суна
Латынина манипулирует фактами, пытаясь оправдать Сафронова по делу о госизмене

Латынина манипулирует фактами, пытаясь оправдать Сафронова по делу о госизмене

 Проамериканские НКО монетизировали критику российских выборов

Проамериканские НКО монетизировали критику российских выборов
Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Прагой

Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Прагой

 Аксенов отреагировал на запись "разговора между Порошенко и Байденом"

Аксенов отреагировал на запись "разговора между Порошенко и Байденом"
Бутина: демократы в США разжигают протесты, потому что хотят выиграть выборы

Бутина: демократы в США разжигают протесты, потому что хотят выиграть выборы

 Южная Корея опровергла заявление о смерти Пак Вон Суна

Южная Корея опровергла заявление о смерти Пак Вон Суна
15:51   9 Июля 2020
Политика

Американский национальный фонд выделил более миллиарда рублей российским НКО

Американский национальный фонд выделил более миллиарда рублей российским НКО

Фонд демократии США, признанный нежелательным в РФ, выделил проамериканским некоммерческим организациям в России в общей сложности 1,6 млрд рублей. Об этом говорится на сайте фонда.

Признанный нежелательным в РФ "Национальный фонд демократии" (NED) продолжает осуществлять финансирование российских НКО. В период с 2016 по 2020 год организация выделила 25,8 миллиона долларов США (1,6 млрд рублей) в рамках 378 проектов. Эта информация появилась на портале "Комитета защиты национальных интересов". Наибольшие расходы по российскому направлению пришлись на 2016 и 2018 годы, когда в РФ проходили важные электоральные процессы.

Фонд NED (признан нежелательным в РФ) с начала года выделил некоммерческим организациям в России 257,3 тысячи долларов США (18 миллионов рублей). Первый грант направлен на создание источника информации, ориентированного на освещение политических и социальных событий. Второй выделен на похожие цели, однако акцент сделан на распространении инцидентов в РФ при участии местных правозащитников и активистов. Третий и самый крупный грант (182,4 тысячи долларов) нацелен на создание портала, на котором будет производиться "публикация журналистских расследований" и "исследовательских статей" по политическим и социальным темам.

Телеканал "360" сообщал, что британское издание Bellingcat попыталось сфабриковать вмешательство РФ в дела США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сша #нко #национальный фонд демократии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...