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15:39   9 Июля 2020
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело о геноциде в период ВОВ

Следком возбудил уголовное дело о геноциде в период ВОВ

Правоохранители начали проверку данных о массовых убийствах мирных граждан во время Великой Отечественной войны. СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда.

Пресс-служба СК РФ по Волгоградской области сообщила о возбуждении уголовного дела о геноциде на официальном сайте. Специалисты приступили к проверке данных о массовых убийствах мирных жителей Сталинграда в период Великой Отечественной войны.

Органы правопорядка рассматривают материалы дела о признаках преступления. Целью расследования является установление причастных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба СК.

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Автор: Руслан Неглинный
#геноцид #вов #сталинград #следком

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