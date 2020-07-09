Следком возбудил уголовное дело о геноциде в период ВОВ

Правоохранители начали проверку данных о массовых убийствах мирных граждан во время Великой Отечественной войны. СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда.

Пресс-служба СК РФ по Волгоградской области сообщила о возбуждении уголовного дела о геноциде на официальном сайте. Специалисты приступили к проверке данных о массовых убийствах мирных жителей Сталинграда в период Великой Отечественной войны.

Органы правопорядка рассматривают материалы дела о признаках преступления. Целью расследования является установление причастных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба СК.