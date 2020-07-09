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15:39   9 Июля 2020
Политика

Лавров назначил Сафронкова своим спецпредставителем по Ближнему Востоку

Лавров назначил Сафронкова своим спецпредставителем по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назначил заместителя постпреда при ООН в Нью-Йорке Владимира Сафронкова своим специальным представителем по ближневосточному урегулированию. Об этом говорится на официальном сайте МИД России.

Отмечается, что дипломат будет представлять российскую сторону в двусторонних и многосторонних контактах.

«В том числе, в формате ближневосточного "квартета" международных посредников, нацеленных на достижение устойчивого, справедливого палестино-израильского и арабо-израильского урегулирования», — уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Автор: Юлия Яковлева
#лавров #мид рф #ближний восток

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