Лавров назначил Сафронкова своим спецпредставителем по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назначил заместителя постпреда при ООН в Нью-Йорке Владимира Сафронкова своим специальным представителем по ближневосточному урегулированию. Об этом говорится на официальном сайте МИД России.

Отмечается, что дипломат будет представлять российскую сторону в двусторонних и многосторонних контактах.