Лавров назначил Сафронкова своим спецпредставителем по Ближнему Востоку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назначил заместителя постпреда при ООН в Нью-Йорке Владимира Сафронкова своим специальным представителем по ближневосточному урегулированию. Об этом говорится на официальном сайте МИД России.
Отмечается, что дипломат будет представлять российскую сторону в двусторонних и многосторонних контактах.
«В том числе, в формате ближневосточного "квартета" международных посредников, нацеленных на достижение устойчивого, справедливого палестино-израильского и арабо-израильского урегулирования», — уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства.