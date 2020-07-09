Проамериканские НКО монетизировали критику российских выборов

С начала 2020 года основанный Конгрессом США «Национальный фонд поддержки демократии» (NED) направил на поддержку российских некоммерческих организаций (НКО) в общей сложности 18 миллионов рублей в виде грантов, следует из финансовых отчетов NED.

Как сообщается на официальном сайте фонда, средства пошли на освещение политических и социальных событий в России в видеоформате и работу аналитического портала для публикации расследований по политическим и социальным темам, а также на трансляцию в интернете видеопрограмм, рассказывающих о деятельности российских правозащитников и активистов.

Член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в комментарии «Политике сегодня» допустил, что за декларируемым стремлением поддержать демократию в России скрываются попытки дискредитировать институт выборов.

«Они даже не скрывают это, а напрямую заявляют о финансировании российских НКО деятельность которых на протяжении многих лет направлена исключительно на критику выборов в России. Более того уже несколько лет подряд я наблюдаю одних и тех же людей, которые приезжают за рубеж и рассказывают там об огромном количестве фальсификаций на российских выборах. Им, конечно, оплачивают билеты, проживание, дают гонорар», — рассказал общественник.

Опасения Григорьева ранее подтвердил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Правозащитник насчитал 92% фейков в 1350 сообщениях движения «Голос», которое занимается мониторингом российских выборов различного уровня. Брод привел статистику за период с 25 июня по 1 июля, когда наблюдатели «Голоса» работали на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Наряду с ним целевым финансированием из-за рубежа в России пользовались такие НКО, как «Правозащитный центр «Мемориал», «Фонд защиты гласности», «Комитет против пыток». Упомянутые НКО и десятки им подобных были внесены в реестр Минюста в качестве иноагентов в соответствии с соответствующим законом, вступившим в силу в России в 2012 году.

Максим Григорьев, впрочем, полагает, что действующее законодательство «носит существенно либеральный характер».

«Если бы такие же организации в Америке финансировала Россия, то все их руководители были бы арестованы и давно находились в тюрьме, как иностранные агенты. У нас в этом плане законодательство достаточно мягкое», — аргументировал общественник.

NED – американская организация, главной целью которой является «содействие становлению и развитию демократии и свободы во всем мире». Она основана в 1983 году и спонсируется Конгрессом США в рамках бюджета агентства США по международному развитию (USAID). Деятельность USAID в 2012 году была запрещена в России.

По данным USAID, NED распределяет свои гранты через четыре основных «канала»: Центр международного частного предпринимательства (CIPE), Американский центр международной трудовой солидарности (ACILS), Международный республиканский институт (IRI), а также Национальный демократический институт (NDI).