Обыски в УФНС Ульяновской области могут быть связаны с делом о незаконном обналичивании

Силовики пришли с обысками в управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области. Работают ФСБ и СУ СК. Причина не разглашается, но по некоторым данным операция может быть связана с незаконным обналичиванием миллиардов рублей.

Обыски ведутся в здании УФНС по Ульяновской области. На месте работают представители ФСБ и СУ СК по региону. Как сообщает издание RuNews24, пресс-служба налоговиков заявила, что ничего не знает об операции, а руководства на месте нет.

ФСБ информацию также не комментирует. Некоторые неофициальные подробности раскрыл только представитель ООО "Правовой фонд" Игорь Корнилов. Судя по его сообщению в соц сетях, обыски связаны с расследованием деятельности ОПГ, которая и занималась незаконным обналичиванием денег. Злоумышленники пустили в ход более 2 миллиардов рублей, утверждает Корнилов.