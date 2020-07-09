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15:30   9 Июля 2020
Происшествия

Обыски в УФНС Ульяновской области могут быть связаны с делом о незаконном обналичивании

Обыски в УФНС Ульяновской области могут быть связаны с делом о незаконном обналичивании

Силовики пришли с обысками в управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области. Работают ФСБ и СУ СК. Причина не разглашается, но по некоторым данным операция может быть связана с незаконным обналичиванием миллиардов рублей.

Обыски ведутся в здании УФНС по Ульяновской области. На месте работают представители ФСБ и СУ СК по региону. Как сообщает издание RuNews24, пресс-служба налоговиков заявила, что ничего не знает об операции, а руководства на месте нет.

ФСБ информацию также не комментирует. Некоторые неофициальные подробности раскрыл только представитель ООО "Правовой фонд" Игорь Корнилов. Судя по его сообщению в соц сетях, обыски связаны с расследованием деятельности ОПГ, которая и занималась незаконным обналичиванием денег. Злоумышленники пустили в ход более 2 миллиардов рублей, утверждает Корнилов.

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Автор: Илья Романович
#обыски #ульяновская область #фнс #обналичивание

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