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15:29   9 Июля 2020
Политика

Путин назвал идеальной организацию голосования по поправкам к Конституции РФ

Путин назвал идеальной организацию голосования по поправкам к Конституции РФ

Работа на техническом и эпидемиологическом уровне при организации голосования по поправкам к Конституции РФ была идеальной. Об этом президент России Владимир Путин сказал главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элле Памфиловой в четверг.

По словам главы государства, избирательный процесс не вызвал новых вспышек коронавируса. Напротив, врачи фиксируют снижение заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах страны, отметил Путин в беседе с Памфиловой.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ прошло с 25 июня по 1 июля. Большинство граждан, прибывших на плебисцит, поддержали внесение изменений в Конституцию РФ. На следующий день после голосования Путин поблагодарил россиян за доверие к власти.

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Автор: Илья Романович
#путин #поправки #Голосование2020

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