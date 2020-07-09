Южная Корея опровергла заявление о смерти Пак Вон Суна

Представители МВД Южной Кореи сообщили, что информация о том, что мэр Сеула Пак Вон Сун умер, не подтвердилась.

Первой в полицию обратилась дочь руководителя, сообщив, что ее отец вышел из дома на прогулку и не вернулся. Тогда к его поискам подключились сотрудники правоохранительных органов вместе с кинологическим отрядом, а также дроны. Сейчас устанавливаются все подробности смерти мужчины.

Вскоре в ряде китайских СМИ появились сведения о том, что останки политика нашли, но пресс-служба полиции Южной Кореи отметила, что эта информация не является действительной.