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Нелли Кускова: сиквел "Шугалея" поможет привлечь внимание к похищению социологов

 Правоохранители доставили Фургала на допрос в СК

Правоохранители доставили Фургала на допрос в СК
NI объяснил причины провала «бедняжки» Зеленского

NI объяснил причины провала «бедняжки» Зеленского

 Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

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 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

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15:11   9 Июля 2020
Происшествия

Южная Корея опровергла заявление о смерти Пак Вон Суна

Южная Корея опровергла заявление о смерти Пак Вон Суна

Представители МВД Южной Кореи сообщили, что информация о том, что мэр Сеула Пак Вон Сун умер, не подтвердилась.

Первой в полицию обратилась дочь руководителя, сообщив, что ее отец вышел из дома на прогулку и не вернулся. Тогда к его поискам подключились сотрудники правоохранительных органов вместе с кинологическим отрядом, а также дроны. Сейчас устанавливаются все подробности смерти мужчины.

Вскоре в ряде китайских СМИ появились сведения о том, что останки политика нашли, но пресс-служба полиции Южной Кореи отметила, что эта информация не является действительной.

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Автор: Ирина Большунова
#сеул #сми #Пак Вон Сун

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