Журавко: власти Украины делают все, чтоб страна потеряла еще ряд регионов

Весь нынешний политический бомонд Украины – это лживые, неискренние люди, которые играют человеческими жизнями и территориями страны, смотреть на это печально и страшно.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, комментируя недавнее заявление своей бывшей коллеги не только по парламенту, но и по фракции Анны Герман, которая в эфире телеканала NewsOne высказала мнение, что ни Крым, ни Донбасс никогда не вернутся под контроль Киева.

«С нами уже никто не считается. Мы, по сути, уже потеряли Донбасс. Боюсь, что Донбасс на Украину больше не вернется. <…>. Крымчане также никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару», — заявила Герман.

Алексей Журавко, комментируя слова Герман, напомнил, что она, поддержав в 2014 году майдан, тем самым предала бывшего тогда президентом Украины Виктора Януковича, чьим советником она тогда являлась.

«Тогда она об этом не думала?! Что бы она сейчас ни говорила, считаю ее неискренним человеком. Да и весь нынешний украинский политический бомонд неискренний, лживый. Они играют человеческими душами, они играют территориями. Это очень страшно и очень печально», — подчеркнул экс-депутат.

В то же время, он отметил, что в словах Герман про Крым и Донбасс есть правда, так как это не регионы ушли от Киева, а Украина их потеряла.

«В словах, что Донбасс потеряла именно Украина, есть правда. Крым тоже потеряла именно Украина в лице своих лже-государственников. К сожалению, часть вины лежит и на населении самой Украины. В этом страшном преступлении, которое называется госпереворот, был соучастником народ, вернее его часть, которая вышла на Майдан», — напомнил политик.

По словам Журавко, каким бы слепым, глухим, не видящим и не понимающим происходящего был украинский народ, он, тем не менее, был соучастником, и теперь ничего исправить нельзя.

Также экс-депутат отметил, что Герман забыла упомянуть, что, если страна продолжит придерживаться нынешнего политического курса, дело не ограничится потерей Крыма и Донбасса, страна может развалиться полностью. А тех, кто ответственен за эту политику, нельзя назвать иначе, как негодяями и подлецами, ненавидящими собственную страну.

«Это ж насколько надо быть отморозками, как нужно не любить свою землю, чтобы и дальше продолжать добивать украинский народ?! Они делают все, чтобы Украина уже в ближайшее время потеряла целые регионы — Херсон, Николаев, Одессу, Харьков и даже Киев. А ведь это произойдет, и очень скоро!», — подчеркнул Журавко.

В заключение бывший депутат добавил, что современные украинские политики просто забыли исторические факты.