Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
В рамках уголовного дела против главы Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты региональной думы от ЛДПР Козлов и Кузнецов.
Следственные органы подозревают их в мошенничестве, в отличие от самого губернатора, которого считают причастным к организации убийств. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Ранее Фургал был задержан в рамках расследования многоэпизодного дела ОПГ, причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах.