Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

В рамках уголовного дела против главы Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты региональной думы от ЛДПР Козлов и Кузнецов.

Следственные органы подозревают их в мошенничестве, в отличие от самого губернатора, которого считают причастным к организации убийств. Об этом сообщает источник РИА Новости.