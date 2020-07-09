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NI объяснил причины провала «бедняжки» Зеленского

 Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
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14:27   9 Июля 2020
Политика

Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

В рамках уголовного дела против главы Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты региональной думы от ЛДПР Козлов и Кузнецов.

Следственные органы подозревают их в мошенничестве, в отличие от самого губернатора, которого считают причастным к организации убийств. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Ранее Фургал был задержан в рамках расследования многоэпизодного дела ОПГ, причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 20042005 годах.

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Автор: Илья Романович
#задержание #хабаровский край #фургал

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