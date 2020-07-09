Нелли Кускова: сиквел "Шугалея" поможет привлечь внимание к похищению социологов

Заместитель председателя Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Нелли Кускова сообщила, что фильм "Шугалей-2" поможет привлечь внимание к находящимся в плену у триполитанских боевиков российским социологам.

В беседе с Nation News она заявила, что благодаря выходу кинокартины на историю обращают внимание правозащитные организации и мировая общественность. Несмотря на всю свою ангажированность, они все же должны как-то реагировать, уверена Кускова. Такие фильмы как "Шугалей" и Шугалей-2", попросту не позволяют им промолчать. Но и слишком рассчитывать на западные правозащитные организации в данной проблеме не стоит, отметила собеседница издания.

Первая часть картины, которая рассказывает о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, похищенных в Ливии, вышла на экраны в мае этого года. Премьера второй части состоится уже в сентябре.