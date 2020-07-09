Правоохранители доставили Фургала на допрос в СК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доставлен на допрос в Следственный комитет России. По данным журналистов, он не признает свою вину в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке.

Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля и этапирован в Москву на допрос в СК РФ. Источник ТАСС отмечает, что губернатор не признает вину и не понимает причин обвинения. Следователи намерены ходатайствовать о заключении Фургала под стражу, решение о мере пресечения вынесет Басманный суд Москвы.