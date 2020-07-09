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14:23   9 Июля 2020
Общество

Правоохранители доставили Фургала на допрос в СК

Правоохранители доставили Фургала на допрос в СК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доставлен на допрос в Следственный комитет России. По данным журналистов, он не признает свою вину в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке.

Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля и этапирован в Москву на допрос в СК РФ. Источник ТАСС отмечает, что губернатор не признает вину и не понимает причин обвинения. Следователи намерены ходатайствовать о заключении Фургала под стражу, решение о мере пресечения вынесет Басманный суд Москвы.

Глава Хабаровского края подозревается в связях с ОПГ, которая действовала на Дальнем Востоке в 20042005 годах. Следователи полагают, что именно он может быть организатором покушений на предпринимателей. Также не исключена причастность Фургала еще к девяти преступным эпизодам, в том числе к вымогательству. Силовики также арестовали четырех участников преступной группы, они дают показания.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #допрос #ск рф #уголовное дело #хабаровский край #фургал

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