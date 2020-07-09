Правоохранители доставили Фургала на допрос в СК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доставлен на допрос в Следственный комитет России. По данным журналистов, он не признает свою вину в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке.
Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля и этапирован в Москву на допрос в СК РФ. Источник ТАСС отмечает, что губернатор не признает вину и не понимает причин обвинения. Следователи намерены ходатайствовать о заключении Фургала под стражу, решение о мере пресечения вынесет Басманный суд Москвы.
Глава Хабаровского края подозревается в связях с ОПГ, которая действовала на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Следователи полагают, что именно он может быть организатором покушений на предпринимателей. Также не исключена причастность Фургала еще к девяти преступным эпизодам, в том числе к вымогательству. Силовики также арестовали четырех участников преступной группы, они дают показания.