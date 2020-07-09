Перечислены девять государств, куда россияне могут поехать после открытия авиасообщения

Специалисты Роспотребнадзора разработали перечень из девяти стран для возможного возобновления международного авиасообщения. Предложение направлено в Росавиацию.

Список стран, которые одобрило надзорное ведомство, составили Шри-Ланка, Китай, Монголия, Вьетнам, Финляндия, Польша, Норвегия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия и Нидерланды. По мнению специалистов Роспотребнадзора, с этих государств следует начинать первый этап возобновления международного авиасообщения.

При этом представители Министерства транспорта Российской Федерации заявили, что пока не получали подобных инициатив. Решение о временном прекращении перелетов в другие страны было принято 27 марта. Причиной стало распространение пандемии коронавирусной инфекции. Актуальную информацию об эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.