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 Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
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14:15   9 Июля 2020
Общество

Перечислены девять государств, куда россияне могут поехать после открытия авиасообщения

Перечислены девять государств, куда россияне могут поехать после открытия авиасообщения

Специалисты Роспотребнадзора разработали перечень из девяти стран для возможного возобновления международного авиасообщения. Предложение направлено в Росавиацию.

Список стран, которые одобрило надзорное ведомство, составили Шри-Ланка, Китай, Монголия, Вьетнам, Финляндия, Польша, Норвегия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия и Нидерланды. По мнению специалистов Роспотребнадзора, с этих государств следует начинать первый этап возобновления международного авиасообщения.

При этом представители Министерства транспорта Российской Федерации заявили, что пока не получали подобных инициатив. Решение о временном прекращении перелетов в другие страны было принято 27 марта. Причиной стало распространение пандемии коронавирусной инфекции. Актуальную информацию об эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #роспотребнадзор #росавиация #авиасообщение

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