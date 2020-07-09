Петербургский мундеп Кузин призвал членов "Открытой России" почистить чаты с Пивоваровым

Координатор "Открытой России" Сергей Кузин порекомендовал членам организации почистить чаты с Андреем Пивоваровым и Марией Кузнецовой, которые были задержаны в Москве.

В четверг, 9 июля, стало известно о задержании исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова и координатора столичного штаба Марии Кузнецовой. Оно произошло в Москве у офиса на Петровке. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Информация о задержании появилась в Telegram-канале председателя организации Анастасии Бураковой. Также ее распространил заместитель руководителя петербургского муниципального округа "Гавань" и координатор "Открытой России" в Санкт-Петербурге Сергей Кузин. Депутат в своих сообщениях посоветовал всем членам организации "почистить" переписку.

Все это свидетельствует о том, что представители "Открытой России", которая существует благодаря спонсорству беглого олигарха Михаила Ходорковского, хотят скрыть от следствия важную информацию. Скорее всего, во внутренней переписке организации могут быть сведения, которые подтверждают ее противоправную деятельность.