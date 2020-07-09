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NI объяснил причины провала «бедняжки» Зеленского

NI объяснил причины провала «бедняжки» Зеленского

 Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
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14:10   9 Июля 2020
Политика

Песков отреагировал на сообщения о "записи" разговора Путина и Порошенко

Песков отреагировал на сообщения о "записи" разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не слышали о "записи" разговора президента РФ Владимира Путина и бывшего главы Украины Петра Порошенко.

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач представил аудиозапись якобы телефонного разговора Путина и Порошенко от 2015 года. На ней слышно, как люди с голосами похожими на голоса президента РФ и теперь уже бывшего украинского главы обсуждают минские переговоры по Донбассу.

Песков, отвечая на вопрос журналистов об этой публикации, заявил, что в Кремле не знают о записи. По словам пресс-секретаря, такие разговоры проходят в закрытом режиме, пишет РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#путин #порошенко #песков

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