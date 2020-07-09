Песков отреагировал на сообщения о "записи" разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не слышали о "записи" разговора президента РФ Владимира Путина и бывшего главы Украины Петра Порошенко.

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач представил аудиозапись якобы телефонного разговора Путина и Порошенко от 2015 года. На ней слышно, как люди с голосами похожими на голоса президента РФ и теперь уже бывшего украинского главы обсуждают минские переговоры по Донбассу.

Песков, отвечая на вопрос журналистов об этой публикации, заявил, что в Кремле не знают о записи. По словам пресс-секретаря, такие разговоры проходят в закрытом режиме, пишет РИА Новости.