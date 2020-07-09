Политологи Мартынов и Гусев: ЛДПР пора «чистить ряды», а не защищать Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил, что либерал-демократы в полном составе сдадут думские мандаты из-за ареста однопартийца и губернатора (пока еще без приставки «экс») Хабаровского края Сергея Фургала.

Глава региона подозревается в многочисленных преступлениях, совершенных в 2004-2005 годах: организация заказных убийств, покушения, рэкет, вымогательства. Руководство партии с версией следствия не согласно. Жириновский уверяет, что Фургал — не преступник.

А с Жириновским не согласен коллега по Госдуме, депутат от ЕР Александр Хинштейн. По его словам, Фургал стоит на учете в МВД еще с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом «Общак». Более того, будучи депутатом он продолжал заниматься «сомнительным бизнесом» по переработке металла, говорит Хинштейн.

Не удивлён аресту Фургала: удивлён, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак». Задержанный и осуждённый в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником.Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла) — Александр Хинштейн (@Khinshtein) July 9, 2020

Сам же Фургал вину не признал, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Казалось бы, рьяная защита человека, которому инкриминируются заказные убийства, серьезный удар по партийной репутации, ведь ручаться за невиновность подозреваемого Владимир Вольфович едва ли может.

Чтобы разобраться в стратегии партии, корреспондент «Политики сегодня» поговорил с политологами Алексеем Мартыновым и Дмитрием Гусевым. Эксперты в один голос заявили, что руководство ЛДПР могло бы проводить более тщательную кадровую политику вместо того, чтобы выгораживать подозреваемого однопартийца.

«Жириновский себя всегда так ведет. Здесь ему нельзя отказать в последовательности. Вместо того, чтобы более тщательно, чистоплотно относится к партийным связям, он демагогически пытается шантажировать власти. Хотя мы понимаем прекрасно, что история с Сергеем Фургалом совершенно не политическая, а уголовная. Что делают преступники в рядах ЛДПР — бог с ним, мы в свободной стране живем. Наверное, членом партии может быть кто угодно. Но вот занимать достаточно высокие позиции, в том числе быть и депутатом Госдумы, Фургалу ничто не помешало», — рассказал Мартынов.

Ранее СК задержал нескольких подозреваемых в ряде преступлений, собрал показания свидетелей и потерпевших.

«Они заключили сделку со следствием и, очевидно, дали прямые, доказательные показания [на Фургала]. Соответственно, после тройной перепроверки этих данных было принято решение о задержании. Если это оппозиционный кандидат, он что, людей расстреливать может? Причем даже не важно, какого "качества" эти люди — хорошие, плохие… Это не имеет отношения к правовому государству», — отмечает политолог.

Неспроста Жириновский защищает Фургала накануне думских выборов, подчеркивает Мартынов. Политолог видит здесь финансовую подоплеку, а не сугубо партийную солидарность: таким образом глава партии демонстрирует потенциальным покупателям мест в списке ЛДПР, что будет заступаться за каждого и отстаивать их интересы до последнего.

«Это, конечно, определенным образом капитализирует будущие расценки ЛДПР на предстоящих думских выборах», — констатировал Мартынов.

Руководитель консалтинговой компании «Bakster group» Дмитрий Гусев считает, что Жириновский защищает однопартийца в попытке поднять свой рейтинг. Согласно июньскому опросу ВЦИОМ, за ЛДПР готовы проголосовать около 10,5% — 11,2% россиян. Для сравнения, у ЕР этот показатель 32,2% — 36,2%, а у КПРФ — 12,6% — 14,3%. При этом у ЛДПР есть устойчивый электорат: вероятно, для него и старается Жириновский.

«Если бы речь шла о какой-то экономической статье, то это одна история. Но человек обвиняется в организации убийств — это чистая "уголовка". Лучше бы почистили кадровый состав партии, чем занимались защитой, когда речь идет о таких преступлениях», — поделился мнением Гусев.

Ранее политолог Евгений Минченко рассказал «Политике сегодня» какими методами Фургал завоевывал народную любовь в Хабаровском крае.