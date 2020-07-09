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 Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
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14:08   9 Июля 2020
Происшествия

Прорыв дамбы в Рузе под Москвой унес столетний дом

Прорыв дамбы в Рузе под Москвой унес столетний дом

Мощный ливень, приведший к прорыву дамбы в подмосковной Рузе, лишил семью из Москвы старинного столетнего дома. Его унесло водой вместе с вещами и историческими ценностями, среди которых были семейные реликвии.

Дом возрастом в сто лет унесло водой во время потопа от прорыва дамбы в подмосковной Рузе. Семья лишилась жилища, доставшегося ее членам по наследству от предков, сообщает телеканал "360".

Хозяева сообщили СМИ, что в месте со старинным домом они потеряли многие ценности: речь идет о старой редкой посуде, и о раритетной мебели. Не осталось и вполне современной и нужной техники — печи и холодильника.

Вода от прорыва дамбы накрыла Рузу минувшей ночью. Сильно пострадал жилой сектор города. В округе объявлен режим ЧС. Власти Подмосковья гарантировали помощь всем пострадавшим.

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Автор: Яна Либерман
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