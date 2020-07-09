Козак прокомментировал заявления о присоединении Донбасса к РФ

Власти РФ никогда не обсуждали вопрос присоединения Донбасса к Российской Федерации, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, общественные деятели политики стали часто говорить о перспективах вхождения Донбасса в состав РФ, но эти заявления не имеют отношения к действительности, пишет ТАСС. Российские власти такой вопрос никогда не обсуждали, говорит Козак.

Телеканал "360" сообщал, что Донбасс хочет присоединиться к России.