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Правоохранители доставили Фургала на допрос в СК
NI объяснил причины провала «бедняжки» Зеленского

NI объяснил причины провала «бедняжки» Зеленского

 Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

Двое депутатов хабаровской думы от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

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 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

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14:00   9 Июля 2020
Политика

Козак прокомментировал заявления о присоединении Донбасса к РФ

Козак прокомментировал заявления о присоединении Донбасса к РФ

Власти РФ никогда не обсуждали вопрос присоединения Донбасса к Российской Федерации, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, общественные деятели политики стали часто говорить о перспективах вхождения Донбасса в состав РФ, но эти заявления не имеют отношения к действительности, пишет ТАСС. Российские власти такой вопрос никогда не обсуждали, говорит Козак.

Телеканал "360" сообщал, что Донбасс хочет присоединиться к России.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #донбасс #козак

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