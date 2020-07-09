Политолог Наливайко: в случае виновности Фургала население не будет ему сопереживать

Политолог Павел Наливайко рассказал, стоит ли ждать волны протестов в Хабаровском крае после того, как был задержан губернатор региона Сергея Фургала.

Павел Наливайко сообщил, что по его мнению, героизация Фургала невозможна. Он подчеркнул, что главу Хабаровского края обвиняют в серьезных преступлениях, которые являются "чистой воды уголовкой". В том случае, если его вину Фургала докажут, то, по мнению Наливайко, население края не будет сильно сопереживать чиновнику, передает "ФедералПресс".

Наливайко отметил, что сейчас команда Фургала бросила все свои силы на то, чтобы скандализировать произошедшее. В его поддержку готовятся митинги, обвинения направляются в адрес федеральных властей. Однако, отмечает политолог, что далеко эта история не зайдет — в скором времени Фургала отправят в отставку, а на его место придет новый врио, заверил Наливайко.