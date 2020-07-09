Госдума не заметит потери ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил выходом фракции в полном составе из Госдумы после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Председатель совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов рассказал «Политике сегодня», что демарш либерал-демократов не помешает работе парламента.

«Конституционное большинство в Думе контролируется "Единой Россией". Чтобы для парламента наступили последствия, требующие досрочных выборов, нужно несопоставимо больше депутатов, чем располагает ЛДПР (в Госдуме нынешнего созыва — 39 депутатов от ЛДПР — прим. ред.), — объяснил эксперт. — Вопрос в том, может ли законодательный орган выполнять свою работу, то есть принимать законы. И без ЛДПР достаточно народу, чтобы сформировать конституционное большинство».

Жириновский эмоционально выступил на пленарном заседании после громкого задержания в Хабаровске губернатора-однопартийца. Его подозревают в организации убийств и покушениях на дальневосточных предпринимателей в 2000-х годах.

«Хочу поблагодарить чиновников высшего разряда, что они меня не уговорили, чтобы я уговорил Фургала уйти по-доброму, иначе бы потом избиратели сказали: "ЛДПР, голосуешь за них, а они сдают свои посты". Ничего не сдаем, а в качестве протеста можем сделать, сложить полномочия, надо будет — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — был категоричен Жириновский.

Относиться к угрозам Жириновского нужно не серьезнее, чем к театральному выступлению, считает Кузнецов.

«Владимир Вольфович своим криком, агрессией пытается показать тем людям, которые с ним работают, что он их может защищать. Как мы видим на примере Фургала, реально защитить он никого не может <…> Вопрос с задержанием Фургала — не политический. Его пытаются представить политическим. Но любой человек, который знает историю этой семьи на Дальнем Востоке, ждал чего-то подобного», — заключил политолог.

Возглавляющего Хабаровский край с 2018 года Сергея Фургала задержали утром 9 июля в региональной столице и доставили в Москву. Ему грозит срок вплоть до пожизненного. Меру пресечения чиновнику назначит Басманный суд Москвы. Заседание может состояться 9 или 10 июля.