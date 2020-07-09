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Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

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13:49   9 Июля 2020
Политика

Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем интервью ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на вопрос о Курилах, Кенигсберге и Карелии.

Гордон поинтересовался, кто дал России Курилы, Кенигсберг и Карелию, на что лидер ЛДПР ответил, что эти территории РФ получила по результатам Второй мировой войны. Вышеуказанные земли принадлежали СССР, уточнил политик.

По словам Жириновского, если бы он был вместо Сталина, то не отдал бы земли Германии и Польше. Также лидер ЛДПР подчеркнул, что КПСС он бы разделил на две части — консерваторов и социал-демократов.

Телеканал "360" сообщал, что Гордон испугался публиковать интервью с Жириновским.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #жириновский #лдпр #гордон

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