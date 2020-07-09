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 Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

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13:42   9 Июля 2020
Политика

Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

Мэр Сеула Пак Вон Сун объявлен пропавшим, полиция сейчас занимается его поисками. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Younhap.

Дочь мэра обратилась в правоохранительные органы, после того, как нашла записку отца. По ее словам, содержание текста очень похоже на завещание. При обращении в полицию дочь Пак Вон Суна отметила, что он покинул дом "четыре или пять часов назад".

Полиция для поиска мэра задействовала служебных собак и беспилотные летательные аппараты, пишет ТАСС. Представители администрации Сеула сообщили, что одна из встреч Пак Вон Суна, которая должна была состояться в 16:40 по местному времени, была отменена ввиду "неизбежных обстоятельств".

Телеканал "360" сообщал, что в Южной Корее обнаружили самый опасный штамм коронавируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#сеул #республика корея #Пак Вон Сун

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