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Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

 Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран

Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран
Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

 Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
13:42   9 Июля 2020
Политика

В Госдуме рассмотрят проект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма

В Госдуме рассмотрят проект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма

В Государственную думу РФ внесли проект закона о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Василий Пискарев.

Парламентарий подчеркнул, что документ предполагает внесение изменения в статью 153 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Кроме того, он предусматривает и саму процедуру блокировки материалов, которые оправдывают экстремизм и терроризм, заметил Пискарев.

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Автор: Илья Романович
#госдума #оправдание терроризма #законопрорект

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