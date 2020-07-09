В Госдуме рассмотрят проект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма

В Государственную думу РФ внесли проект закона о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Василий Пискарев.

Парламентарий подчеркнул, что документ предполагает внесение изменения в статью 153 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Кроме того, он предусматривает и саму процедуру блокировки материалов, которые оправдывают экстремизм и терроризм, заметил Пискарев.