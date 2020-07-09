NI объяснил причины провала «бедняжки» Зеленского

Весной 2019 года украинский актер и шоумен Владимир Зеленский стал президентом Украины, собрав на выборах почти три четверти голосов избирателей, а через несколько месяцев его партия «Слуга народа» убедительно победила на парламентских выборах. Но сейчас, спустя всего один год, политическое будущее Зеленского выглядит совсем не оптимистично.

Об этом в четверг рассуждает американское издание The National Interest, отмечая, что у сложившейся печальной ситуации может быть пять причин.

Украинский народ, говорится в материале, избирая в 2019 году Зеленского своим президентом, поверил трем его обещаниям – прекратить войну в Донбассе, остановить коррупцию и сделать Украину богатой европейской страной.

«Первое время на посту главы государства он демонстрировал некую активность, но затем она постепенно сошла на нет. Спустя год своего нахождения у руля страны он стал казаться вялым и побежденным», — пишет автор.

В качестве первой из пяти возможных причин такой перемены в поведении украинского президента, автор называет зависимость Зеленского от украинских олигархов, и в первую очередь от бывшего главы «ПриватБанка» Игоря Коломойского, которому также принадлежит телеканал «1+1», на котором раньше выходило юмористическое шоу нынешнего главы государства.

Второй причиной может быть лояльность Зеленского к России и отсутствие у него склонности к национализму. Но автор статьи отмечает, что эта теория не пользуется на Украине популярностью и не имеет никаких реальных доказательств, а те, кто озвучивают ее в Киеве, лишь демонстрируют собственную некомпетентность.

Третьей причиной провала Зеленского на первом году президентства называют некомпетентность новоиспеченного политика.

«До 2019 года он никогда не занимал высокой административной должности и никогда не был членом правительства. К счастью, его первый руководитель офиса, Андрей Богдан, умел управлять президентской администрацией и мог задать взбучку парламенту как никто другой. Пока Богдан был на месте, в Киеве все работало. Богдан ушел — и все развалилось», — пишет автор.

При этом отмечается, что Зеленский, не доверяет посторонним, игнорирует собственный кабинет и не умеет делегировать полномочия. Зеленский, как отмечается, прислушивается ко мнению лишь своих четырех друзей, занимающих должности главы администрации президента, главы службы безопасности и советников, а в случае, если эти мнения этих четверых доверенных лиц не совпадают, глава государства просто не знает, что ему делать.

Четвертая версия заключается в том, что Зеленский, по своей наивности, действительно мечтал изменить страну к лучшему, но за год президентства многое понял и стал «другим человеком».

А согласно пятой версии, Зеленский просто не вписался в существующую на Украине коррупционную систему, которую невозможно изменить.

«Там продается все, включая парламентариев. Назовите свою цену, и в дни пандемии можно будет усыновить ребенка, незаконно доставить по воздуху сотни собак в Канаду и сделать все, что угодно. Впечатление такое, что олигархи восстановили свой контроль над парламентом просто за копейки, и все это время они контролировали СМИ и прочие крупные отрасли, — пишет американский автор. — Пока роль денег в политике Украины не изменится, не имеет значения, кто президент».

В заключение журналист отмечает, что с Зеленским в главной роли или без него украинское шоу продолжается, и глядя на происходящее в Киеве, создается впечатление, что Украина под видом движения в будущее, идет в прошлое.