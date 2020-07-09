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13:37   9 Июля 2020
Армия

Онтиков: выход сиквела "Шугалея" повысит шансы на освобождение социологов

Онтиков: выход сиквела "Шугалея" повысит шансы на освобождение социологов

Вторая часть фильма "Шугалей", рассказывающего о похищении российских социологов террористами в Ливии, поможет решить эту проблему, считает востоковед Андрей Онтиков.

Авторы отечественного боевика "Шугалей" познакомили широкую аудиторию с истинной обстановкой в Ливии и рассказали, как весной прошлого года были похищены террористами ученые из России Максим Шугалей и Самер Суэйфан на ливийской территории, которых до сих пор удерживают без предъявления обвинений. Продолжение картины, выход которого намечен на этот сентябрь, расскажет новые подробности истории.

Онтиков: выход сиквела "Шугалея" повысит шансы на освобождение социологов

Фильм привел к обширному общественному резонансу как в РФ, так и за рубежом. Онтиков в комментарии для издания "НьюИнформ" отметил, что, затрагивая тему с похищением социологов, картина обращает внимание на эту проблему, и это может поспособствовать ускорению освобождения россиян.

"Если создавать определенный информационный фон и пытаться повлиять на общественное мнение, то проблема может сдвинуться с мертвой точки, и шансы на их освобождение повышаются", — заявил востоковед.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #ливия #фильм #Шугалей #суэйфан

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