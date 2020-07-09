Онтиков: выход сиквела "Шугалея" повысит шансы на освобождение социологов

Вторая часть фильма "Шугалей", рассказывающего о похищении российских социологов террористами в Ливии, поможет решить эту проблему, считает востоковед Андрей Онтиков.

Авторы отечественного боевика "Шугалей" познакомили широкую аудиторию с истинной обстановкой в Ливии и рассказали, как весной прошлого года были похищены террористами ученые из России Максим Шугалей и Самер Суэйфан на ливийской территории, которых до сих пор удерживают без предъявления обвинений. Продолжение картины, выход которого намечен на этот сентябрь, расскажет новые подробности истории.

Фильм привел к обширному общественному резонансу как в РФ, так и за рубежом. Онтиков в комментарии для издания "НьюИнформ" отметил, что, затрагивая тему с похищением социологов, картина обращает внимание на эту проблему, и это может поспособствовать ускорению освобождения россиян.