ФАН анонсировал онлайн-эфир по распаду США и возвращению Аляски

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-эфир, во время которого эксперты обсудят тему распада США.

Во время эфира выступят социологи, юристы, экономисты, журналисты, чиновники и политики. Все желающие могут заранее написать свой вопрос к специалистам в комментариях к публикации ФАН.

Во время эфира специалисты обсудят, распадутся ли на фрагменты США, появятся ли в Америке "черные штаты", и вернет ли Россия Аляску и Калифорнию.

Прямой эфир пройдет здесь, а архив онлайн-трансляций можно просмотреть здесь. "Патриот" и ФАН приглашают к онлайн-участию журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Телеканал "360" также писал о смещении сил на мировой арене из-за упадка США.