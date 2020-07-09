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Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

 Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран

Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран
Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

 Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
13:36   9 Июля 2020
Политика

ФАН анонсировал онлайн-эфир по распаду США и возвращению Аляски

ФАН анонсировал онлайн-эфир по распаду США и возвращению Аляски

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-эфир, во время которого эксперты обсудят тему распада США.

Во время эфира выступят социологи, юристы, экономисты, журналисты, чиновники и политики. Все желающие могут заранее написать свой вопрос к специалистам в комментариях к публикации ФАН.

Во время эфира специалисты обсудят, распадутся ли на фрагменты США, появятся ли в Америке "черные штаты", и вернет ли Россия Аляску и Калифорнию.

Прямой эфир пройдет здесь, а архив онлайн-трансляций можно просмотреть здесь. "Патриот" и ФАН приглашают к онлайн-участию журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Телеканал "360" также писал о смещении сил на мировой арене из-за упадка США.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #аляска

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