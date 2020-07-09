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 Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран

Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран
Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

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13:25   9 Июля 2020
Политика

Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию три года назад. Об этом стало известно в четверг, 9 июля.

Соответствующая запись появилась на официальном сайте Росфинмониторинга. Причины такого решения неизвестны.

В 2017 году российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко заявил, что покидает Россию в связи с угрозами, поступающими в адрес его семьи. Он успел пожить в Праге, затем в Израиле. Несколько лет корреспондент жил на Украине, однако в 2019 году заявил, что покидает страну.

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Автор: Илья Романович
#россия #экстремизм #бабченко

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