Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию три года назад. Об этом стало известно в четверг, 9 июля.

Соответствующая запись появилась на официальном сайте Росфинмониторинга. Причины такого решения неизвестны.

В 2017 году российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко заявил, что покидает Россию в связи с угрозами, поступающими в адрес его семьи. Он успел пожить в Праге, затем в Израиле. Несколько лет корреспондент жил на Украине, однако в 2019 году заявил, что покидает страну.