Песков заявил, что говорить о причастности Фургала к ОПГ преждевременно

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал воздержаться от выводов о причастности подозреваемого в совершении тяжких преступлений Сергея Фургала к криминальным группировкам.

Песков заявил, что лишь суд вправе делать выводы о причастности Фургала к ОПГ. О ситуации вокруг доставленного в Москву чиновника президенту РФ Владимиру Путину постоянно докладывают сотрудники спецслужб, подчеркнул Песков.

Фургала заподозрили в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах. По мнению адвоката Николая Семенова, ему грозит до 17 лет тюрьмы.